الليلة.. حفل نسمة محجوب على المسرح المكشوف

تقدم المطربة الشابة نسمة محجوب، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي٬ الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ على المسرح المكشوف وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس.



ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة منها: "حب إخوات٬ قلبي٬ وهتقولى إيه"٬ إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.



يذكر أن الفنانة الشابة "نسمة محجوب" ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات٬ وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو. جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنيًا واسعًا.