إنجلترا تعزز صدارتها للمجموعة الرابعة في مونديال السيدات

عزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الرابعة في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على اليابان 2 صفر، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، والتي شهدت تعادل أسكتلندا مع الأرجنتين 3 3.



ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة محققا بالعلامة الكاملة، بفوزه في ثلاث مباريات متتالية، فيما حافظ المنتخب الياباني على المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والمنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد نقطتين، حيث سينتظر نتائج مباريات الغد للتعرف على مصيره في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات، فيما يتذيل المنتخب الأسكتلندي الترتيب برصيد نقطة واحدة ليودع المسابقة مبكرًا.



وتقدمت سيدات إنجلترا في الدقيقة 14 عن طريق إيلين وايت، قبل أن تضيف اللاعبة ذاتها الهدف الثاني في الدقيقة 84.



وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 19 عن طريق كيم ليتل، قبل أن تضيف زميلتها جيني بيتي الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أضافت إيرين كوثبرت الهدف الثالث في الدقيقة 69.



وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة بعد أن سجلت ميلجروس مينديز الهدف الأول في الدقيقة 74، ثم سجلت الحارسة منتخب اسكتلندا لي أليكساندر في مرمى فريقها بالخطأ في الدقيقة 79، قبل أن تسجل فلورنسا بونسجيندو الهدف الثالث والتعادل من ركلة جزاء.