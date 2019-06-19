سقوط أخطر تاجر فودو بمساكن الزلزال في حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم هاني أبو علم، من القبض على أشهر تاجر ڤودو بمنطقة الزلزال بحلوان.



كانت البداية أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث القسم، بحملة ليلية لضبط الخارجين على القانون، وأثناء السير بمنطقة مساكن الزلزال، اشتبه في المدعو أشرف توفيق توفيق، وشهرته خشبة، 27 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 4 المشروع الأمريكي، دائرة القسم، سبق اتهامه في 9 قضايا أخرهم القضية رقم 11612 لسنة 2015 حلوان مخدرات.



وباستيقافه وتفتيشه عثر على كمية كبيرة من مخدر الفودو، ومبلغا ماليا 550 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة"، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.



وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيق.