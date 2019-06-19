القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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سياسي
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:20 م

السبت.. "النواب" ينظر الموازنة العامة والعلاوة والفئة المالية المقطوعة للعاملين بالدولة

السبت.. النواب ينظر
dostor.org/2677837

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، يوم السبت المقبل، على مدار ثلاثة أيام لنظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة يوم السبت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019.

وينظر المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة ذاتها عن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019.

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