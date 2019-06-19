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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:09 م

ميركل تحذر من تطور اللهجة العدائية في النقاش إلى عنف

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
dostor.org/2677549

حذرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من تطور اللهجة العدائية في النقاش إلى عنف، في إشارة إلى واقعة مقتل فالتر لوبكه رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل.

وخلال نقاش مع طلبة مدارس حول قضايا سياسية مختلفة في قصر "كايزربفالتس" التاريخي بمدينة جوسلار، أعربت ميركل اليوم، عن قلقها حيال إمكانية أن ينجم عن الكلام جرائم عندما يتم كسر الحواجز.

وناشدت ميركل الشباب على خلفية هذه الواقعة بضرورة أن تتسم لغتهم في النقاش "بالاحترام" حتى وإن غلبت الشدة على النقاش.

يذكر أنه عُثر على لوبكه65 عاما ليلة الثاني من شهر يونيو الجاري في شرفة منزله ببلدة فولفهاجن-إستا في كاسل مصابا بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح عمليات إنعاشه وتوفي بعد فترة وجيزة، وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مكان قريب، إلا أن الدافع لم يعرف حتى الآن.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على شخص يدعى شتيفان ايه يُشْتَبَه في ضلوعه في الجريمة ويُحْتَمَل أنه ينتمي لليمين المتطرف وهو ينحدر من مدينة كاسل. ويقبع شتيفان في الحبس الاحتياطي منذ يوم الأحد الماضي.

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