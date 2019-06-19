البرلمان العربي يدعو جميع الأطراف في السودان للالتزام بالحوار

دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية في جمهورية السودان: المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والأحزاب السياسية، والحركات المدنية، للحوار والتشاور وتجاوز نقاط الخلاف وإعلاء مصلحة السودان، والالتزام بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان.



جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن "التطورات في جمهورية السودان"، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.



وأكد البرلمان العربي دعمه التام للعملية السياسية في جمهورية السودان في كافة مراحلها وصولًا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تتوج مرحلة الانتقال السياسي السلمي للسلطة المدنية، وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار السودان.



كما أكد البرلمان العربي على أمن واستقرار السودان ووحدة شعبه، وحرمة دمه وسلامة أراضيه، وإدانة أي إراقة لدماء السودانيين.



ودعا البرلمان العربي إلى اعتماد الحل السلمي والحوار السياسي دون إقصاء كآلية لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان، ودعم كل ما يُقوي اللُحمة بين أبناء الشعب السوداني في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ السودان.



وأكد البرلمان العربي رفضه التام للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لجمهورية السودان أو أي محاولات لتدويل الوضع الراهن في السودان.



ورحب البرلمان العربي بنتائج زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لجمهورية السودان يوم الأحد الماضي، داعيا جامعة الدول العربية لمواصلة تحركها ودعمها للسودان تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في إقرار الأمن والاستقرار والتنمية.



ودعا البرلمان العربي وسائل الإعلام السودانية والعربية إلى الالتزام بالمهنية في تغطية الأحداث في السودان.



وأكد البرلمان العربي الاستمرار في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والإلتزام التام في المحافل الإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانب كل ما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في العيش الكريم والتنمية والازدهار.



وقال البرلمان العربي "إنه يتابع بقلقٍ شديدٍ تطوراتِ الأوضاع في جمهورية السودان"، معربا عن بالغ التقدير لإرادة الشعب السوداني الشقيق وعزيمته على التغيير السلمي وسعيه لتحقيق آماله وطموحاته المشروعه نحو التحول الديمقراطي.



وأكد البرلمان العربي، دعم التحول السياسي السلمي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم.

وكلّف البرلمان العربي رئيسه، بمتابعة الوضع في السودان والتواصل مع الأطراف السودانية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم مسار العملية السياسية في السودان.



وأشار القرار إلى أنه في إطار حرص البرلمان العربي على الوقوف على مستجدات الوضع في السودان، اجتمع الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان يوم الأحد الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور أحمد المشرقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، مع الوزير مفوض إدريس محمد علي القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في مصر، القائم بأعمال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والذي قدم شرحًا وافيًا بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.