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رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:37 م

ميندي: أمضيت 7 أشهر على كرسي متحرك

ميندي: أمضيت 7 أشهر
وكالات
dostor.org/2677305

تحدث الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الجديد لريال مدريد، لوسائل الإعلام عقب تقديمه بقميص النادي الملكي، في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء.

وتطرق ميندي خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، لموضوعات عدة، جاء في مقدمتها، ما يتعلق بالصعوبات التي واجهته خلال مسيرته الكروية، والتي كادت في بعض الأحيان، أن تنهي مشواره مع كرة القدم مبكرا.

وقال اللاعب: "جراحة في الفخذ؟ لن أتحدث عن الصعوبات، لقد منحني الأمر الرغبة والطموح، ولم أستسلم أبدًا، وكنت أؤمن بأحلامي، والآن أصبحت حقيقة".

وتابع: "لم أتحدث مع زيدان بعد، وآمل أن يحدث ذلك قريبًا، وكان من المهم بالنسبة لي أن أنضم لهذا النادي، وشرف لي أن أعمل مع أسطورة مثله، فهو شخص مميز بالنسبة لي منذ أن كنت طفلا".

وأردف: "لقد تحدثت مع فاران، وأخبرني أنه النادي الأكبر في العالم، وأنه سيساعدني على التأقلم. حين كان عمري 15 عاما أخبروني بأنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى. كنت على كرسي متحرك وأمضيت 7 أشهر في المستشفى لكي أمشي مُجددًا، وأنا الآن في ريال مدريد، إنه أمر لا يُصدق".

ونوه: "بوجبا ومبابي؟ إنهما لاعبان جيدان جدًا، لكنني لم أتحدث معهما عن ريال مدريد. كان الأمر بيني وفاران فقط".

وعن منافسه الجديد مارسيلو، كشف: "لم نر بعضنا البعض، وسوف أراه ونتحدث، والمدرب سيكون صاحب قرار المشاركة في النهاية، وسنرى ذلك على مدار الموسم. سأفعل كل ما يريده زيدان، وأنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من ريال مدريد الآن، ومارسيلو لديه مسيرة رائعة جدًا.".

وبسؤاله عن شعوره حين علم باهتمام ريال مدريد، أجاب: "لم أصدق ذلك، إنه ناد عظيم، ومن الرائع وجودي هنا، وكنت متوترًا اليوم بعض الشيء، لكنني بدأت أستوعب أنني في ريال مدريد".

وأوضح: "لقد بدأت اللعب كمهاجم، ثم لعب في الجناح، وخط الوسط الدفاعي وكظهير، وفي فرنسا نحن ندافع كثيرًا والليجا كذلك، وسنرى هل سأظهر بشكل جيد أم لا. أنا متحمس للعب مع الجميع راموس وبنزيما وكل اللاعبين".

واختتم: "لقد قضيت موسما جيدًا مع فريقي ومنتخب بلادي، وأتمنى أن أحقق أداءً جيدًا مع ريال مدريد، وأفضل أن أحاول أن ألعب، لكنني لست من يُحدد من يلعب في الفريق".

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