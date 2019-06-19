القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:36 م

موسكو: التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على أسلحة بيولوجية ونووية

موسكو: التنظيمات
أ ش أ
dostor.org/2677303

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، يوري كوكوف، أن الإرهابيين الدوليين يحاولون الحصول على الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية لاستخدامها في هجماتهم.

وقال كوكوف، خلال الاجتماع الدولي العاشر للمسئولين الكبار في مجال الأمن الذي يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية "أوفا"، اليوم الأربعاء: إن هناك ثمة محاولات مستمرة من قبل الإرهابيين للحصول على منفذ للدخول إلى المعلومات المتعلقة بإنتاج المواد النووية والكيميائية والبيولوجية.

وأضاف أن لدى هؤلاء الإرهابيين اهتماما بالمسائل الخاصة باستخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة لأغراض إرهابية.

وأكد كوكوف أن الإرهابيين في الوقت الراهن لا يدعون أنصارهم للتوجه إلى سوريا والعراق، ويقترحون عليهم البقاء في أماكنهم لمواصلة الجهاد في بلدان إقامتهم، مشيرا إلى زيادة عدد الخلايا الإرهابية "النائمة" في مختلف أنحاء العالم.

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