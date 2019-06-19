الرجاء يرغب في التعاقد مع حمودان

أبدى نادي الرجاء البيضاوي رغبته في التعاقد مع جناح نادي اتحاد طنجة أحمد حمودان، للاستفادة منه، انطلاقا من الموسم المقبل.

وكشفت وسائل إعلامية أن فتحي جمال، المدير التقني قد تواصل مع اللاعب، وعرض عليه الالتحاق بالفريق البيضاوي.

ولعب حمودان في الموسم الأخير كمعار للرائد السعودي قادما من اتحاد طنجة الذي عاد إليه، حيث ما يزال عقده ساريا لموسم آخر.

وتألق حمودان في المواسم السابقة مع اتحاد طنجة، وكان من المساهمين في الفوز بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي، كما فاز أيضا مع المنتخب المغربي للمحليين، بكأس أفريقيا التي نظمت بالمغرب.

ويبقى مستقبل حمودان وانتقاله إلى الرجاء، مرهون باتحاد طنجة، الذي سيقرر مصيره، إن كان سيسمح برحيل نجمه السابق للرجاء.

