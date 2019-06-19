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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:28 م

"البحوث الإسلامية" يعقد سلسلة من ورش العمل لتدريب الواعظات

البحوث الإسلامية
أميرة العناني
dostor.org/2677284

بدأ مجمع البحوث الإسلامية عقد سلسلة من ورش العمل للواعظات لتأهيلهن على المشاركة في عملية التوعية بالحج في المطارات والموانئ المقرر بدؤها خلال الأيام المقبلة بعنوان "أعمال الحج والعمرة"، لما تمثله مشاركة الواعظات من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.

ويأتي تدريب الواعظات على جانب التوعية بمناسك الحج في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيادة الدور التوعوي للوعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع، التي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات؛ للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أوتفريط.

والورش التي ينظمها المجمع للواعظات يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ، حيث تركز تلك الورش على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية وفقا لمقتضى الحال وفي إطار أحكام الحج والعمرة وخاصة الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.

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