القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:40 ص

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2676371

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.60 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1346.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، المدير المشارك لدى إس. بي. آي لإدارة الأصول: ارتفعت أسواق الأسهم بسبب تغريدة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الليلة الماضية، والتي أزاحت قدرا كبيرا من الشكوك من السوق.

وقفزت أسواق الأسهم بعد أن قالت واشنطن إنها ستستأنف محادثات التجارة مع بكين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن يقتدي البنك المركزي الأمريكي بنظيره الأوروبي، ويفتح الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، وإن فريقيهما سيستأنفان محادثات التجارة بعد توقف طويل بهدف الإعداد لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر "إينس" أن هناك ضبابية شديدة في السوق، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والتصريحات التي تميل إلى التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يقدم الدعم للذهب.

وتركز جميع الأنظار حاليا على بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر أن يصدر في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، والذي يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

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