أمير الكويت يصل بغداد في زيارة رسمية للعراق

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهديح.



وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل أمير دولة الكويت في مطار بغداد".



ويضم الوفد الكويتي المرافق لأمير الكويت خلال الزيارة كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أمس الصالح، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للخدمات خالد الروضان، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين.