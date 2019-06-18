لامبارد مديرا فنيا لفريق تشيلسي

ساعات قليلة تفصل نادي تشيلسي الإنجليزي عن الإعلان عن تعيين أسطورته فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، مديرا فنيا للفريق اللندني خلال الفترة المقبلة.



تشيلسي اتفق مع مدربه الإيطالي السابق ماوريسيو ساري على الرحيل عن تدريب الفريق في الموسم المقبل، في ظل وجود العديد من التقارير التي تربط النادي اللندني بلامبارد ليكون بديلا له.



وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في خبر عاجل إن تشيلسي اتفق بالفعل مع لامبارد على قيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا لمدرب يوفنتوس الجديد.



وسيكون أسطورة تشيلسي مدربا للفريق الذي لعب له بين عامي 2001 و2014، حيث سيتولى تدريبه لمدة 3 سنوات، بعقد ينتهي في عام 2022.



وقاد لامبارد تدريب ديربي كاونتي مطلع الموسم المنصرم، ونجح في قيادته إلى التاهل للمباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه خسرها بنتيجة 1-2 أمام استون فيلا.



