تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية طب المنصورة

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مجلس كلية الطب لإجراء تصويت على أعضاء لجنة اختيار العميد من أعضاء مجلس الكلية، وتضم اللجنة عضوين أساسيين وعضوا احتياطيا، بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور تامر سمير محمد أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا.



وأكد رئيس الجامعة، على أن كلية طب المنصورة كلية عريقة تتميز بعقول علمائها وأبنائها الباحثين والأطباء بالقطاع الطبي الذى يقدم خدمات طبية وإنسانية لعلاج الآلاف من المرضى بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.



وتم اختيار الدكتور سمير عطية، والدكتور صبرى جاد، كما تم اختيار الدكتورنبيل جاد الحق عضوا احتياطيا.