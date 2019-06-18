البابا تواضروس يستمع لمواهب أبناء "الأنبا تكلا" في يوبيلها الذهبي

قدم أبناء كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بالإسكندرية، مجموعة من المواهب خلال حفل اليوبيل الذهبي للكنيسة والذي شهده قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة مساء اليوم.



وقدم كورال آفا تكلا مجموعة من الترانيم الروحية، كما قدم الشاب مينا نبيل فقرة رسم على الرمال، وذلك بعد أن صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة العشية وشاركه الصلاة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.



وتعد كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" إحدى الكنائس التي أسسها المتنيح القمص بيشوي كامل الأب الروحي للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى "الأنبا تكلا" التخصصي التي تعد أقدم مستشفى كنسي بالإسكندرية.



بينما تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هي الثانية منذ جلوسه على الكرسي السكندري، حيث زارها للمرة الأولى في سبتمبر ٢٠١٥ لتدشين مذابحها.