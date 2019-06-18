علي سعيد الكعبي معلقًا على كأس أمم إفريقيا بقناة تايم سبورت

أعلنت قناة تايم سبورت، انضمام الإماراتي علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي لطاقم العمل قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



ويعد علي سعيد الكعبي من أشهر معلقي الوطن العربي خلال الفترة الحالية.



وتستعد قناة تايم سبورت لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، ولتغطية كافة تفاصيل البطولة المقامة على أرض مصر.



وتعاقدت تايم سبورت مع الكعبي من أجل التعليق على مباريات البطولة التي ستستمر حتى يوم التاسع عشر من يوليو المقبل.



وكانت تايم سبورت قد تعاقدت مع الإيفواري ديديه دروجبا لاعب تشيلسي السابق والكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة المعتزل لتحليل مباريات البطولة.



ومن المقرر أن تعرض القناة مباريات البطولة على البث الأرضي فقط، أما الفضائي فسيعرض الاستوديو التحليلي فقط بالإضافة إلى كافة البرامج الأخرى.