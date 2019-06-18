أسطورة هولندا ينصح دي ليخت بعدم الانضمام لمانشستر يونايتد

يرى رود خوليت، أسطورة منتخب هولندا سابقا، أنه من الأفضل بالنسبة لمواطنه ماتياس دي ليخت، قلب دفاع أياكس أمستردام الهولندي، عدم الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



دي ليخت رغم صغر سنه (19 عاما) ظهر بمستوى رائع مع فريقه ومنتخب بلاده، لتدور منافسة رباعية شرسة على ضمه بين أندية برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



خوليت قال في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أعتقد أن مستقبل دي ليخت في مانشستر يونايتد، الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأعتقد أن اللاعب يريد اللعب في البطولة وهذا الأفضل له".



يذكر أن عدة تقارير صحفية كانت قد أكدت توصل إدارة برشلونة إلى اتفاق مع نظيرتها في أياكس لضم مدافع منتخب هولندا مقابل 80 مليون يورو، يُفعّل في حالة موافقة اللاعب ووكيله على البنود الشخصية.