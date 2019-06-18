شرطة المجر: ربان السفينة التي اصطدمت بقارب سياحي بالدانوب مايو الماضي لم يكن مخمورًا

أعلنت الشرطة المجرية اليوم الثلاثاء، أن ربان السفينة التي اصطدمت بقارب سياحي يحمل سياحا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في التاسع والعشرين من مايو الماضي بالعاصمة المجرية بودابست، لم يكن في حالة سكر.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن متحدث باسم شرطة بودابست قوله، إن الاختبارات أظهرت أن ربان السفينة الأوكراني البالغ من العمر 64 عاما لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات.



يذكر أنه تم إطلاق سراح قبطان السفينة، المشتبه به الوحيد في حادث التصادم حتى الآن الذي أسفر عن مقتل 23 من أصل 33 سائحا كوريا جنوبيا كانوا على متن القارب السياحي، فضلا عن اثنين مجريين هما أفراد الطاقم، بكفالة الأسبوع الماضي.

