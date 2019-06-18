مقتل 24 شخصا بمالي يالقرب من الحدود مع بوركينافاسو

قتل 24 شخصا وأصيب آخرون بمالي بالقرب من الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.



وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية مساء الثلاثاء ان مسلحين مجهولين شنوا هجوما راح ضحيته 24 شخصا كما نهبوا مواشي وحرقوا المنازل.



وأشار المصدر إلى أن المهاجمين استولوا على شاحنة بعد ان ارغموا ركابها على النزول وقاموا بإعدام سبعة منهم.



وأضاف أن الجيش المالي أرسل تعزيزات إلى المنطقة والبحث عن الإرهابيين.

وتعيش مالي انفلاتا امنيا منذ ثماني سنوات سيطرة ارهابيين على بعض مناطق الشمال والوسط المالي.