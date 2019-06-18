الننى يرحب بلاعبى منتخبات إفريقيا فى مصر

رحب محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، بلاعبى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل.



وكتب النني عبر حسابه بموقع "تويتر": "إخواننا من جميع البلدان الإفريقية.. أهلًا بكم في مصر إنه أمر يثير سعادتنا وفخرنا.. أهلًا بكم في بيتكم مصر".

ويتواجد النني ضمن قائمة منتخب مصر لكأس الأمم والتي تضم 23 لاعبًا.

ويسعى منتخب مصر لاستعادة لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 9 أعوام كاملة بعدما حل وصيفًا في الدورة السابقة فى الجابون بعد هزيمته أمام الكاميرون فى النهائي بهدفين لهدف.