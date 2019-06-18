وزير كولومبي: الهجرة القادمة من فنزويلا لها تأثير كبير على اقتصادنا

وصف وزير المالية الكولومبي تأثير الهجرة القادمة من فنزويلا لبلاده بأنه "قوي جدا".



ونقلت وكالة "بلومبرج"للأنباء عن الوزير ألبرتو كاراسكيلا القول في لندن اليوم الثلاثاء: "يمكن رؤية التأثير الأكبر للهجرة الفنزويلية في قطاع العمل، حيث البيانات شديدة الغرابة".



وقال: "الاقتصاد يتعافى إلا أن البطالة ترتفع، ومن ثم فإن هناك أمرا مرتبطا بالهجرة".



وأوضح أن "الهجرة الفنزويلية تؤثر بنسبة تتراوح بين 0.3 إلى 0.4% سنويا على الناتج المحلي الإجمالي، وتكافح البلاد لتوفير خدمات الرعاية الصحية والإسكان للمهاجرين".



وتابع: "التأثير كبير للغاية، ويمثل صدمة سلبية على المدى القصير، رغم أنه سيكون إيجابيا على المدى الطويل.. فعندما تحل المشكلة الفنزويلية، سيكون وضع كولومبيا جيد جدا هناك".



وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية والذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد في يناير الماضي، واعترفت به دول من بينها الولايات المتحدة، ورئيس البلاد المنتخب نيكولاس مادورو.



وأعلن البنك المركزي الفنزويلي، نهاية مايو الماضي، ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي ككل إلى 130060%.