"الاتحاد" يجمع 6 ملايين ريال من الجمعية العمومية

نجح نادي الاتحاد في جمع 6 ملايين ريال كأكثر الأندية استفادة من الجمعيات العمومية الجديدة؛ فيما أعلنت الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة في وقت سابق.

وتضمنت اللائحة نوعين، العضوية الذهبية ويقدم العضو فيها دعمًا سنويًا، بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال، والعضوية العادية حيث يقيد العضو في سجلات النادي، ويدفع اشتراكًا سنويًا بمبلغ ألف و500 ريال لنادي الصم والاحتياجات الخاصة.

وجمع الاتحاد من الجمعية الجديدة 8.088 مليون ريال، حيث بلغ عدد الأعضاء 44، يتواجد 22 منهم في الفئة الذهبية ومثلهم في العادية. وجاء ثانيا الهلال، بعدما وصل المبلغ إلى 6.080 مليون ريال من 35 عضوا، 15 في الفئة الذهبية و20 في العادية.

