الكرملين: قرارات واشنطن لشأن الشرق الأوسط "استفزازية"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة حول إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الاوسط يعد استفزازًا عسكريًا، مشددة على أنه من الضروري أن تتخلى واشنطن عن خططتها بإرسال المزيد من القوات في المنطقة لتجنب الحرب مع إيران.



كما حذر الكرملين من تصاعد التوترات مع التعزيزات الأمريكية إلى المنطقة، مشيرًا إلى أنه من المفترض التزام إيران باتفاقها النووي والالتزام بتعهداتها.



وأشارت الخارجية إلى أن موسكو تتفهم قرار إيران بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، ويجب البحث عن وسيلة تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط، معربة عن قلقها من قرار زيادة تخصيب اليورانيوم.



وفي إطار التصعيد مع إيران، سمحت الولايات المتحدة الأمريكية، لوزراة الدفاع "البنتاجون"، بإرسال تعزيزات عسكرية لمنطقة الشرق الأوسط إثر التهديدات الإيرانية.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن واشنطن سمحت، بإرسال 1000جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الإيرانية الجوية والبحرية والبرية في الشرق الاوسط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وبدقة، من أجل تعديل حج القوات إذا اقتضى الأمر.



وأكد شاناهان، أن الإدارة الأمريكية، وافقت على إرسال التعزيزات بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية وبالاتّفاق مع رئيس الأركان وبعد التشاور مع البيت الأبيض، وجاء إعلان شاناهان بعد نشر البنتاجون وثائق جديدة تتهم إيران بمهاجمة ناقلتي النفط النرويجية واليابانية في خليج عمان.