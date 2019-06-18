السيسى يصل إلى القصر الجمهورى بمينسك للقاء نظيره البيلاروسى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري بمينسك للقاء الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الذي كان في استقباله للترحيب به.



وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وبيلاروسيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.



وعقب التقاط الصور التذكارية، اصطحب الرئيس البيلاروسي، الرئيس السيسي لمشاهدة معرض الصور الذي أقيم في قاعة الاستقبال الكبرى بالقصر الجمهوري، والتي توضح معالم النهضة الحضارية والثقافية والمعمارية والسياحية في بيلاروسيا.