حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 18 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يوم مالي مزدهر تحصد فيه أرباحًا كبيرة، وتفكر في بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة الأرباح.



عاطفيًا: كلما تراكمت الخلافات بينك وبين الحبيب أصبح حلها صعبًا جدًا؛ لذا ناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.



صحيًا: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.