سمير فرج: أمريكا لا تريد الحرب مع إيران خوفا على اقتصاد أوروبا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إنه لا يتوقع قيام حرب بين إيران وأمريكا، لأنه إذا قامت الحرب ستؤثر على اقتصاد العالم كله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إجبار إيران على الجلوس على طاولة الحوار لمنعها من امتلاك النووي ومنعها من تطور الصواريخ الباليستية، والتوقف عن دعم الإرهابيين، وأن تسحب قواتها من سوريا.

وتابع: "أمريكا لا تريد شن حرب في المنطقة، لأن الأسعار سترتفع والاقتصاد سيتم تدميره في أوروبا، ولذلك اختارت أمريكا فرض العقوبات على إيران بدلا من الحرب".

وواصل: "عسكريا حجم الأسلحة في أمريكا أكبر من إيران، وأمريكا تستطيع بقواتها غزو إيران، وإيران لو ضربت أمريكا لن تستطيع، وآخر قدراتها تمكنها من ضرب بعض السفن والقوات الأمريكية في الخليج".