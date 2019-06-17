مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع ظهير نادي يوفينتوس

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريب من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي يوفينتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



يذكر أن كانسيلو قد انضم لصفوف نادي يوفينتوس الموسم الماضي قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني، والذي أعير منه العام قبل الماضي لنادي إنتر.



وذكر موقع جول بنسخته العالمية أن مسئولي الناديين اجتمعا اليوم الإثنين للتفاوض حول اللاعب، ووصلوا لإتفاق مبدائي بانتقال اللاعب البرتغالي للنادي الإنجليزي مقابل ما يقرب من 50 مليون يورو، بدءًا من الموسم الجديد.



جدير بالذكر أن السيتي كان يرغب أيضًا في ضم إيرون بيساكا ظهير نادي كريستال بالاس، لكنه انسحب من الصراع مع نادي مانشستر يونايتد والذي بات قريبًا من ضم اللاعب.