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اقتصاد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:42 م

أسعار النفط تهبط 1% مع طغيان المخاوف الاقتصادية

أسعار النفط تهبط
dostor.org/2674205

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الإثنين بعد صدور مزيد من البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الصيني، ما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 60.94 دولار للبرميل، بانخفاض 1.73 بالمائة. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا بما يعادل 1.10 بالمائة إلى 51.93 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت الأسعار حوالي 20 بالمائة منذ ذروة 2019 المسجلة في أبريل، لأسباب منها بواعث القلق من حرب التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي الصيني على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 17 عامًا، حسبما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة، ونما الإنتاج خمسة بالمائة في مايو عنه قبل سنة، ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت لنمو 5.5% وأقل من قراءة أبريل البالغة 5.4 بالمائة.

وقد يجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال ترامب إنه سيلتقي مع شي خلال القمة، لكن الصين لم تؤكد حتى الآن عقد اجتماع.

وقال فيل فلين، المحلل بمجموعة برايس فيوتشرز في شيكاجو "جميع الوكالات الرئيسية تورد أن الطلب سيكون أضعف.. ساهم ذلك في ضائقة السوق، أشياء من الطبيعي أن نصعد بها لم نعد نصعد بها."

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