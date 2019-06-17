"الباز" عن وفاة محمد مرسي: "مات قيادي بجماعة معادية لمصر"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، معلقا على وفاة محمد مرسي العياط داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية التخابر: "تمت كلمة الله في محمد مسي العياط"، مشيرا إلى أن الموت ينهي الخصومة الجنائية والدعاوى القضائية الجنائية، ولكن الجرائم السياسية التي ارتكبها في حق مصر لن تسقط بوفاته.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "لا نشمت ولا نتشفى في وفاة محمد مرسي لأن هذا ليس طبعنا، ولكنه طبع الذين ينتمون للجماعات الاسلامية والإخوان وهم أسوأ ناس في التعامل مع خصومهم لما بيموتوا".

وتابع: "توصيفي لمحمد مرسي الآن، أنه مات قيادي بجماعة معادية لمصر"، منوها أن الشعب المصري سيترفع عن الحديث بشكل سيء عن شخص مات.

وواصل: "ربنا رحيم بهذا الشعب والبلد، لأن مرسي لو مات في زنزانته لخرجت عشرات السيناريوهات، ولكنه مات في قفص المحكمة أمام قيادات الإخوان".