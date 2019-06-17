رئيس وزراء كندا يبحث جهود الارتقاء بحقوق الإنسان مع المفوضة السامية

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في أوتاوا، الجهود المبذولة للارتقاء بقضية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين في شتى أنحاء العالم.



وأكد ترودو دعم كندا المستمر لدور المفوض السامي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشددا على أهمية أن يكون صوتا للفئات الضعيفة والأقليات.



وتناول اللقاء القضايا التي تثير قلقا خاصا في جميع أنحاء العالم، حيث أكدا من جديد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة لنظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف والقانون الدولي.



ووجه ترودو الشكر للمفوضة السامية لزيارتها كندا ولقائها بالعديد من الكنديين النشطين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الشعوب الأصلية.