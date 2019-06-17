"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين "STEM"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر - المنوفية - الغربية - العبور - الشرقية - قنا - بني سويف)، بداية من يوم غد الثلاثاء الموافق 18 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو.



ويقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها.



وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو.





ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة