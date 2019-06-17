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الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:04 م

استنفار أمني لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مريم جبل و عمرو الم
dostor.org/2673191

استعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التي تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذلك الإستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التي يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة وتأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان.

استنفار أمني لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية
استنفار أمني لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية
استنفار أمني لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية
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