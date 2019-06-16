الباز يكشف خطة الإخوان وتركيا لاستغلال بطولة إفريقيا في ضرب استقرار مصر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن خطة الجماعة الإرهابية وإعلامها، المدعوم من المخابرات التركية، لاستغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لضرب استقرار مصر.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه منذ مايو الماضي تم إطلاق صفحة على "الفيسبوك"، تحمل اسم "شجع مصر"، وبها صورة لأشخاص يرفعون شعارات "يسقط النظام".

وتابع أنه مع اقتراب انطلاق البطولة، ومع بداية الشهري الجاري، بدأ الإعلامي الإخواني المأفون معتز مطر، يحرض المشجعين الذين سيحضرون المباريات داخل الاستاد، للهتاف ضد الدولة المصرية.

وواصل أن ما لا يدركه هذا المأفون أن هناك فارق بين منطق الفوضى الذي كنت تعيشه مصر في الفترة من 25 يناير وحتى30 يونيو وبين منطق الدولة التي تعيشه مصر حاليًا.

ولفت "الباز" إلى أن الذين سيحضرون المباريات بيانتهم متوفرة لدى الدولة، مشيرًا إلى أن أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة استقرار الدولة ستواجه بالقانون، وسيعاقب أصحابها.