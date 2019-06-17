القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:32 ص

أسعار اللحوم اليوم.. "الضانى" بـ140 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2672266

استقرت أسعار اللحوم، اليوم الإثنين، حيث شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المصريين على شراء اللحوم طوال أيام الأسبوع، بحسب ما أكده سعد زغلول، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف "زغلول"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الكندوز تراوحت بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الضاني ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأسعار الجمال، فإن سعر الكيلو تراوح ما بين 100 و110 جنيهات، والجاموسي بنفس السعر.

ومن ناحية أخرى، تسعى وزارة التموين إلى توفير اللحوم البلدية "بقري وجاموسي" كبير بقيمة 90 جنيهًا للكيلو بالجمعيات الاستهلاكية، ولحوم بلدية "بقري وجاموسي" صغير ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو حسب القطعة، ولحوم بلدية "ضأن" بالعظم ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، حسب القطعة، كما توفر لحومًا مستوردة سودانى مبردة بـ85 جنيهًا للكيلو، وأخرى برازيلى مجمدة بـ60 جنيهًا للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

ويرتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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