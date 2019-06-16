الأمير هارى يحتفل بعيد الأب بصورة مع الصغير آرتشى

يوافق اليوم 16 يونيو عيد الأب فى المملكة المتحدة، وفى نفس الوقت يحتفل الأمير هارى دوق ساسكس بأبوته للمرة الأولى على طريقته الخاصة، وذلك بنشر صورة على الصفحة الرسمية Sussex Royal لإبنه أرتشى بين ذراعيه الذى يبلغ من العمر شهرًا.



تظهر الصورة فقط النصف العلوي من وجه آرتشى الصغير، وهو يمسك بإصبع والده وينظر من خلف يده، وكان أرتشى قد ولد يوم الإثنين 6 مايو 2019، وبعد ولادته بيومين، رحب والديه بوسائل الإعلام فى قلعة وندسور للحصول على صور فوتوجرافية مع المولود الجديد للعائلة المالكة.



وعند سؤال ميجان ميركل دوقة ساسكس عن مولودها الجديد في ذلك الوقت قالت "لديه مزاج جيد، وإنه هادئ حقا"، بينما قال الأمير هارى "إن الأبوة والأمومة أمر مدهش، لقد مر يومين ونصف فقط، لكننا مسرورون للغاية، لأن يكون لدينا باقة صغيرة من الفرح، وأن نكون قادرين على قضاء بعض الأوقات الثمينة معه، وهو ينمو ببط ويكبر".



ومنذ تلك الصور، لم يتم رؤية الزوجين في الأماكن العامة مع طفلهما الصغير، ومع ذلك فقد شاركوا صورة قديمة في أيدي دوقة ساسكس في يوم الأم العالمي في 12 مايو، وتلك هى الصورة الثالثة التى شاركها الأمير هارى فى يوم عيد الأب.

