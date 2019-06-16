تجديد حبس متهمة بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهمة بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمة "الشيماء محمد" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت إليها تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.