القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
رياضة
الأحد 16/يونيو/2019 - 03:59 ص

لهذا السبب.. "مانى" سيغيب عن أولى مباريات السنغال بكأس الأمم الإفريقية

لهذا السبب.. مانى
وكالات
dostor.org/2670712

أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه،أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بسبب الإيقاف.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 من يونيو الجاري بالقاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة:"غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال"، وتابع: "بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء".

وحصل ماني على إنذار في فوز السنغال على غينيا الإستوائية 1-0 في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2- 0 في 23 مارس 2019.

وهذه المرة الثالثة يشارك فيها ماني (27 عاما) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ 5 أيام

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ 5 أيام

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

القبض على شخص حاول اقتحام البيت الأبيض

محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حربًا في المنطقة

والد مريم مصطفى لـ"الدستور": القضاء البريطاني عاقبنا وكافأ المجرم

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني في "الدفاع الجوي"

ads
ads
الأكثر قراءة

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

سواريز يظهر بشكل جديد.. ويثير الجدل مع أوروجواى

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

لهذا السبب.. "مانى" سيغيب عن أولى مباريات السنغال بكأس الأمم الإفريقية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الرئيس نيوز

ننشر.. توصيات "المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد"

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

محمد بن سلمان يتحدث عن "الحرب" والتهديدات في المنطقة

"زايد" تتابع التجهيزات داخل المنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد

حكاية أول "أمم أفريقيا": تأجلت بسبب العدوان الثلاثي.. ومصر رفعت الكأس في الخرطوم

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة نتائج "أولى ثانوي" المتداولة على السوشيال ميديا

التعليم العالي تهنئ "عازر" لحصوله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا

قسم الصحافة بـ"إعلام" الأزهر يناقش مشاريع تخرج 2019

"عبدالعظيم" يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بأزهر "العريش"

هندسة الزقازيق تبدأ عملها في قرية تل روزن

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

مقتل 7 عمال فى بالوعة صرف صحى بالهند

شجرة تقتل سائحة ألمانية بفرنسا

إطلاق اسم جوني هوليداي على متنزه في فرنسا

الصحة

نقص فيتامين "ك" يضعف قدرات الحركة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎