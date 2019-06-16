لهذا السبب.. "مانى" سيغيب عن أولى مباريات السنغال بكأس الأمم الإفريقية

أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه،أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بسبب الإيقاف.



وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 من يونيو الجاري بالقاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.



وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة:"غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال"، وتابع: "بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء".



وحصل ماني على إنذار في فوز السنغال على غينيا الإستوائية 1-0 في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2- 0 في 23 مارس 2019.



وهذه المرة الثالثة يشارك فيها ماني (27 عاما) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.