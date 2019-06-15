البنتاجون: التعاون مع تركيا مستمر رغم شراء "إس - 400"

أكد مصدران مطلعان بوزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن العلاقة بين واشنطن وأنقرة ستستمر حتى إذا أصرت تركيا على المضي قدما في شراء منظومة "إس 400" وإخراجها من برنامج "إف - 35".



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاغون لشؤون حلف الناتو وأروبا، مايكل أندروز، قوله "نقدر العلاقة الاستراتيجية مع تركيا، وتعاوننا معها متعدد الأهداف من خلال إجراء تمارين مشتركة مع القوات التركية مثل مناورات "نسر الأناضول" وليس التنسيق معها محصورا ببرنامج المقاتلة "إف - 35".

