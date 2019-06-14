30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم، النجيل الصناعي الخاص بتطوير الملعب القانوني بمركز شباب سيوة بناءًا علي توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.



وقال خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن المديرية استقبلت النجيل الصناعي الخاص بملعب مركز شباب سيوة القانوني وذلك في إطار دعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.



وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أنه سيتم الانتهاء من تركيب النجيل الصناعي بالملعب القانوني بمركز شباب سيوة 30 يونيو 2019 الجاري.



وأشار إلى أن سيتم تطوير عدد من الملاعب القانونية ومراكز الشباب بمحافظة مطروح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.