yalla shoot ماتش مصر وتنزانيا الان بث مباشر

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا اليوم

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير أجيرى، على التشكيل التالي :

في حراسة المرمى محمد الشناوى فى الشوط الأول، ومحمود جنش فى الشوط الثانى أما في الدفاع أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف وفي خط الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان وفي خط الهجوم أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.





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شاهد أيضا .. كأس الأمم الأفريقية| مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر HD بدون تقطيع - تايم سبورت وقرر أجيري قائمة الفريق على دكة الاحتياطى فى مباراة تنزانيا وهم أحمد المحمدى، "3"، وليد سليمان، "11"، وعبدالله السعيد، "19"، وأحمد على، "14"، ومحمد الننى، "17"، ومحمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، وعمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، وطارق حامد "8"، وأحمد حسن "كوكا "18"، وعلى محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، وعمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبدالرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".



