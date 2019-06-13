مصر تجري اتصالات مكثفة لمنع التصعيد في غزة

كشف مصدر قيادي فلسطيني، اليوم الخميس، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لمنع تدهور الاوضاع أو اندلاع تصعيد بين تل أبيب وقطاع غزة المحاصر.



وأضاف، في تصريحات لوكالة "معا" الفلسطينية، أن الاحتلال وضع عدة عراقيل أمام تطبيق التفاهمات، أبرزها محاولة ربط التهدئة بملف الجنود المفقودين في غزة، وهو ما رفضته المقاومة بشكل قاطع، مشيرًا إلى إمكانية العودة إلى بعض الوسائل الخشنة لإجبار الاحتلال على تطبيق التفاهمات.



وشن سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، قصفًا على هدفين تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، دون أن وقوع إصابات، بزعم الرد على صاروخ أطلق من القطاع على تجاه المستوطنات الإسرائيلي في الغلاف.



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "نيريم"، في مجمع أشكول الاستيطاني، فيما تصدت له بطاريات القبة الصاروخية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ويعد هذا القصف هو الأول من نوعه منذ نحو أكثر من شهر، بعد التصعيد الذي اندلع بين تل أبيب وفصائل المقاومة أوائل شهر مايو الماضي.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بحر غزة بشكل كامل، وفرض طوقا بحريًا عليه، ومنع عمل صيادي القطاع بشكل كامل، حتى إشعار آخر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، التي تسببت في نحو 8 حرائق في يوم واحد، حسبما بثت الإذاعة الإسرائيلية.