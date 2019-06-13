مصر في "العمل الدولي": البطالة انخفضت لـ8.1% في 2019

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل؛ لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.



نتيجة الاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية، أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرىء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية.



وتشير المؤشرات الأخيرة إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 5،6% وانخفاض معدل البطالة لـ 8،1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013.