القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:55 ص

غرفة دبي تنظم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2666205

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي "غرفة دبي" تنظيمها الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة بين 18-19 نوفمبر 2019 في دبي.

ويجمع المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "أفريقيا الغد، نماء المستقبل"، قادة وممثلي القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأفريقية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجتمع الأعمال؛ بهدف استعراض مجالات التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة الثنائية وتدفّق الاستثمارات.

وسيركّز المنتدى بشكل رئيسي على إقامة روابط وطيدة من شأنها تمكين التنمية، وسيستعرض إمكانية العمل المشترك بين الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاعين العام والخاص في أفريقيا والإمارات، بغرض إبرام شراكات مستدامة في مجالات اقتصادية.

وستشتمل المواضيع الرئيسية التي ستتناولها الوفود المشاركة بالمنتدى على ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة لتعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى مناقشة التحديات والفرص الرئيسية الناشئة في أرجاء القارة السمراء.

وفي هذا السياق، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: "استطاع المنتدى على مدى الدورات السابقة ترسيخ مكانته كأحد أبرز منتديات الأعمال العالمية التي تعزز التعاون بين القارة الأفريقية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يجعل من دبي بوابة عالمية للشركات الأفريقية".

وأضاف: "يوفّر المنتدى فرصًا غير مسبوقة لصناع القرار الرئيسيين لاستعراض فرص الاستثمار في أفريقيا وإقامة شراكات جديدة تمهّد الطريق لتحقيق المنافع المشتركة والنمو الاقتصادي".

ويدعم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال إستراتيجية التوسع الخارجي لغرفة دبي في أفريقيا، حيث تمتلك الغرفة أربعة مكاتب تمثيلية خارجية في أثيوبيا وغانا وموزمبيق وكينيا.

كما يدعم المنتدى في دورته الخامسة كلٌ من "بنك ستاندرد" وشركة "أفريقيا إنفست" كشركاء للفعالية.

واستضاف المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال دوراته الأربع السابقة 20 من رؤوساء الدول الأفريقية، و95 وزير وشخصية حكومية أفريقية، بالإضافة إلى مشاركة 6.300 من قادة الأعمال والشركات والرؤوساء التنفيذيين، وغيرهم من صنّاع القرار من 65 بلدًا حول العالم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

ارتفاع جماعى للبورصة فى مستهل آخر تعاملات الأسبوع

انطلاق تدريب مشترك بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب العسكرية

بعد استهداف مطار أبها.. قوات التحالف تشن غارات على الحوثيين

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

استجابة لـ"الدستور" توفير إيواء عاجل لـ 14 أسرة بتل الحدادين

رياضة

جوارديولا يرفض عرضًا بـ20 مليون يورو لتدريب يوفنتوس

الفيديو..الهجرة تكشف التطورات الجديدة بإستادات مصر بأمم أفريقيا

أمونيكي مدرب تنزانيا: لم نأت إلى مصر للتنزه

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

الرئيس نيوز

نيويورك تايمز: الهجوم الحوثي على مطار أبها تصعيد إيراني خطير

سلاح الجو الليبي يسقط طائرة للمليشيات في مصراتة

خامئني: لا نريد قنبلة نووية.. ولو أردنا لن تستطيع أمريكا منعنا

السجون تفرج عن 685 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

بـ 800 مليون دولار.. مستثمرون قطريون يهربون من تركيا

كشكول

تعرف علي معايير مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

كفر الشيخ الأزهرية تقرر توحيد الزي المدرسي لمرحلة رياض الأطفال

وكيل أصول الدين بالمنوفية يطمئن على امتحانات نهاية العام بالكلية

رئيس الدقهلية الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بلجان نبروه

220 درجة الحد اللأدنى للقبول بالثانوية العامة فى الوادى الجديد

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

ضربة الشمس تقتل مصريًا في الكويت

تقرير يحذر من تزايد الفجوة بين مدخرات المتقاعدين ومتوسط أعمارهم

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎