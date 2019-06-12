ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة التطورات في منطقة الخليج العربي.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد أكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على التشاور مع ألمانيا بشأن التطورات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، منوهًا بأن ثمة توافقًا بين البلدين حول ضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ سياسات التخريب وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.



من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية حرص بلادها على تكثيف التعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



كما أكد الجانبان مواصلة جهود البلدين وتعاونهما في مكافحة التطرف والإرهاب والعنف، والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على نشر السلم وقيم التعايش والتفاهم والتسامح، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.