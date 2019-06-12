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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:10 م

"مستقبل وطن" يفتح أبوابه للكشف المجاني لذوي الاحتياجات بعياداته في الشرقية

مستقبل وطن يفتح أبوابه
محمد الشريف
dostor.org/2665653

وجه حزب مستقبل وطن بالشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام بالمحافظة، باستقبال كل الحالات المرضية من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوقيع الكشف الطبي المجاني في "22" تخصصا مختلفا، وذلك بـ"عيادات مستقبل وطن" بجوار كلية الزراعة في مدينة الزقازيق.

وأوضح "سليم" أنه تم استهداف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للراغبين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الطبية برئاسة الدكتور "هدير صفوت" الأمين العام المساعد للحزب بالشرقية، على أن يتم استقبال المرضى بكل التخصصات الطبية بواقع زيارة 2 عيادة طبية مجانا لكل متردد من ذوي الاحتياجات، يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التلاحم مع كل شرائح وفئات المجتمع.

وقالت الدكتورة زينب فهيم المدير الإداري للمركز الطبي وأمين التدريب والتثقيف للحزب بالشرقية، إنه تم التنسيق مع الأمانة العامة للحزب بالشرقية، بناء على مبادرة تقدمت بها الدكتورة هند حازم أمين ذوي الاحتياجات الخاصة، تطلب إعفاء هذه الشريحة من تكلفت الكشف الطبي بكافة التخصصات، وأن يكون هناك تخفيض بالتحاليل الطبية والإشاعات بكافة أنواعها، وعلى الفور توحدت الجهود لاستقبال المرضى الراغبين وخاصة أن المبنى بالكامل مجهز لاستقبالهم سواء الأسانسير أو الرامبات المجهزة طبقا للمواصفات الهندسية تيسيرا على المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

"مستقبل وطن" يفتح أبوابه للكشف المجاني لذوي الاحتياجات بعياداته في الشرقية
"مستقبل وطن" يفتح أبوابه للكشف المجاني لذوي الاحتياجات بعياداته في الشرقية
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