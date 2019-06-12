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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:10 م

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2665652

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الأربعاء، اعتزامها إرسال سفينة فضاء إلى القمر خلال الشهر المقبل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن رئيس وكالة أبحاث الفضاء الهندية، كي. شيفان، قوله "إن سفينة الفضاء سوف تنطلق في ثاني رحلة إلى القمر في الخامس عشر من الشهر المقبل، وذلك من إحدى الجزر الواقعة جنوب شرقي الهند، حيث من المنتظر أن تهبط على سطح القمر في السادس أو السابع من سبتمبر المقبل".

وكانت الهند قد أطلقت أول رحلة إلى القمر عام 2008، غير أن السفينة لم تهبط- آنذاك - على سطح القمر مكتفية بالدوران حوله، حيث استغرقت رحلتها الأولى 312 يومًا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهند تخطط لإرسال أول سفينة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاثة التي نجحت- حتى الآن- في الهبوط على سطح القمر هي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

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