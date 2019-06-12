حبس عصابة تخصصت في سرقة "التوك توك" بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بحبس تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" بالمقطم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات.



تعود الواقعة خلال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان، حيث اشتبهت في مستقلي سيارة "ميكروباص"، وبفحص مستقليها تبين أنهم شخصين وربة منزل سبق اتهام أحدهما في قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل في 10 قضايا آخرهم قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل رادع "سيلف ديفينس"، وبصحبتها كريمتها طفلة بالغة من العمر 5 سنوات.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر الثاني والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بأسلوب "المغافلة".



واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة سائق، عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثانى بالاستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.



وأقروا بالتصرف فى الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما، وباستدعاء المجنى عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.