مصادر أمنية تنفي اغتصاب فتاة ببدر.. وتؤكد: المدن الجديدة آمنة

أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة لم تحقق في أي وقائع بشأن اغتصاب فتاة بمدينة بدر وذلك عقب فحص الأخبار المتداولة على بعض المواقع الخبرية.



ومن جانبها؛ أكدت مصادر أمنية، بأنه لا يوجد أساس من الصحة لواقعة اختطاف فتاة واغتصابها ببدر، حيث نشرت بعض المواقع الإخبارية أنه قد تم اختطاف فتاة تدعى عبير عن طريق اقتيادها إلى أحد المنشآت المجاورة وتناوب المجرمين على اغتصابها.



وأكد المصدر، أنه تم مراجعة جميع دفاتر قسم شرطة بدر وأقسام شرطة جميع المدن الجديدة ولم يستدل على واقعة مماثلة، مضيفا أن المدن الجديدة تتمتع بانتشار رجال الشرطة والدوريات الأمنية، بشكل مكثف، وتحظى باهتمام أمني بالغ وتواجد دائم لفرق البحث لضبط الأمن ومنع الجرائم، وبعث الأمان في نفوس المواطنين في جميع المناطق والمحافظات.



وكانت بعض الصحف والمواقع قد نشرت أنه تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من "عبير. ح"، 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء وبعمل التحريات دلت أن المتهمين هما "أحمد. ح"، و"عمرو. ا"، عاطلين، وأنهما اختطفا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها "سائق" حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية واختطفوها واغتصبوها بمبنى تحت الإنشاء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق