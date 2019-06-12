تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بترويج الهيروين بالخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في الاتجار بالهيروين والسلاح بمنطقة الخليفة.



كانت نيابة الخليفة، أمرت بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمتي ترويج ربع كيلو هيروين، وحيازة سلاح نارى، بدائرة القسم.



وكشفت التحريات التي أجراها المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة عن قيام المدعو "أ.م"، 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرها قضية "مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وعثر بحوزته علي (210 جرامات من مسحوق الهيروين المخدر- فرد خرطوش عيار 16 مم، طلقتين من ذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.