منتخب كينيا يعلن قائمته النهائية لكأس أمم أفريقيا

أعلن الفرنسي سيباستيان مينييه، مدرب منتخب كينيا، عن القائمة النهائية لفريقه التي تشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.



واستبعد مينييه 4 لاعبين من القائمة المبدئية التي تكونت من 27 لاعبا، وخاضت معسكرا إعداديا للبطولة في العاصمة الفرنسية باريس.



وجاء استبعاد الرباعي لأسباب مختلفة، إذ عانى كل من كريستوفر مبابمبا، وبرايان مانديلا من الإصابة، بينما تم استبعاد كليفتون ميهسو وأنتوني أكومو لأسباب فنية.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكيني الملقب بـ"نجوم هارامبي" مباراة ودية ضد جمهورية الكونغو، يوم 15 يونيوحزيران الجاري في إسبانيا، ثم يسافر بعدها مباشرة إلى مصر مستضيفة البطولة قبل 5 أيام من انطلاقها.



وتلعب كينيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارها منتخبات السنغال والجزائر وتنزانيا، وتستهل مشوارها بالبطولة بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 23 يونيو الجاري.



وشملت القائمة 23 لاعبا؛ هم باتريك ماناسي وفاروق شيكالو وجون أويبما لحراسة المرمى، وفي الدفاع ديفيد أوينو وموسى محمد وبرنارد أوتشينج وجوزيف أوكومو وجوش أونيانجو وإيريك أوما وعبود عمر وفيلومين أويتنيو، وفي خط الوسط فيكتور وانياما وإسماعيل جونزاليس ودينيس أوديهومبو وجوهانا أومولو وفرانسيس كاهاتا وإيريك جوهانا وأوفيلا أوتشينج وأيوب تيمبي وبول ويري، وفي الهجوم وميشيل أولينجا ومسعود جوما وجون أفريي.